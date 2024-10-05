Салах – в основе «Ливерпуля» на матч АПЛ против «Кристал Пэлас»

В субботу «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Кристал Пэлас». Главный тренер мерсисайдской команды Арне Слот принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Цимикас, Гравенберх, Джонс, Макаллистер, Гакпо, Салах, Жота.

Матч между «Кристал Пэлас» и «Ливерпулем» стартует в 14:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Ливерпуль» является лидером Премьер-лиги – команда набрала 15 очков в шести турах.