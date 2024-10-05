""""Рюдигер назвал трёх защитников, способных сдержать Холанна

«Эрлинг мощный игрок, настоящая машина. Его очень тяжело остановить. Мало кто из современных защитников может что-то противопоставить ему. Его могут сдержать только трое: Салиба, ван Дейк и я», - приводятся слова немецкого футболиста на страницах Cope.