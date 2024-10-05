""""Рюдигер назвал трёх защитников, способных сдержать Холанна

Защитник сборной Германии и мадридского «Реала» Антонио Рюдигер назвал игроков, способных сдержать норвежского центрфорварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.
«Эрлинг мощный игрок, настоящая машина. Его очень тяжело остановить. Мало кто из современных защитников может что-то противопоставить ему. Его могут сдержать только трое: Салиба, ван Дейк и я», - приводятся слова немецкого футболиста на страницах Cope.
В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 24-летний бомбардир провел шесть поединков и отметился десятью забитыми мячами. Эрлинг является самым дорогим футболистом мира. Рыночная стоимость скандинава составляет 200 миллионов евро.
-""" это Антонио, это Рюдигер, и я " - скромно сообщил А Рюдигер....."""""