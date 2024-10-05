«Барселона» может купить нападающего «Манчестер Юнайтед»

Каталонская «Барселона» заинтересовалась нападающим из Английской премьер-лиги. Согласно сведениям портала Todofichajes, «сине-гранатовые» хотели бы усилить атакующую линию форвардом «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.

20-летний аргентинский игрок сейчас оценивается в 50 миллионов евро. Срок действующего трудового договора Гарначо с «красными дьяволами» рассчитан до конца июня 2028 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Гарначо провел шесть поединков. Нападающий записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.

По итогам восьми туров Ла Лиги «Барселона» лидирует в турнирной таблице.