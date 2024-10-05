«Манчестер Юнайтед» выбрал тренера, который может заменить тен Хага

«Манчестер Юнайтед» определился с кандидатурой тренера, который может заменить у руля команды нидерландца Эрика тен Хага.

Согласно сведениям портала Todofichajes, в сфере интересов руководства «красных дьяволов» находится испанец Хаби Алонсо. Манкунианцы готовы пригласить специалиста по завершении сезона-2024/2025. В настоящий момент Алонсо занимает пост главного тренера леверкузенского «Байера».

Ранее в прессе сообщалось об интересе к испанцу со стороны мадридского «Реала» и мюнхенской «Баварии». 42-летний специалист тренирует «Байер» с 2022 года. Он привел команду к чемпионскому титулу в прошлом сезоне.