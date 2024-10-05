Педру Нету оценил свою форму в начале сезона

Вингер лондонского «Челси» Педру Нету высказался относительно своих игровых кондиций на старте сезона-2024/2025.
«Я сейчас не в лучшей форме. У меня было мало предсезонной подготовки. Но я намерен много работать, чтобы достичь своего пика и стать лучше», - передает слова атакующего полузащитника DAZN.
Нету подписал с «пенсионерами» трудовое соглашение до середины 2031 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 55 миллионов евро.
В текущем сезоне 24-летний вингер поучаствовал в девяти поединках за лондонскую команду, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.
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