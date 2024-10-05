Терри назвал лучшую команду своего поколения - это не «Реал»

Экс-футболист лондонского «Челси» и национальной сборной Англии Джон Терри назвал лучшую команду своего поколения.
«Сыграть против «Барсы» на «Камп Ноу» в 2009-м, противостоять одному из лучших игроков мира – это мечта, к которой нужно стремиться. Эта «Барселона» была лучшей командой моего поколения. В те годы только «Челси» мог навязать им борьбу», - гласит сообщение Джона в социальных сетях.
Напомним, что Терри защищал цвета «пенсионеров» с 1998 по 2017 год. Вместе с лондонским коллективом защитник пять раз становился чемпионом Английской премьер-лиги, а также выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.
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