Терри назвал лучшую команду своего поколения - это не «Реал»

«Сыграть против «Барсы» на «Камп Ноу» в 2009-м, противостоять одному из лучших игроков мира – это мечта, к которой нужно стремиться. Эта «Барселона» была лучшей командой моего поколения. В те годы только «Челси» мог навязать им борьбу», - гласит сообщение Джона в социальных сетях.