Три английских топ-клуба претендуют на Адейеми

Вингер дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми интересен грандам чемпионата Англии.

Недавно 22-летний футболист отметился хет-триком в матче против «Селтика», за что был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Согласно сообщениям TBR, за успехами Адейеми внимательно следят «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Арсенал». Ранее немца связывали с возможным переходом в «Ювентус», «Баварию», «ПСЖ» и «Барселону».

Карим Адейеми стал автором пяти забитых мячей и пяти результативных передач в восьми поединках нынешней кампании за дортмундскую «Боруссию». Портал Transfermarkt оценивает стоимость молодой звезды «шмелей» в 28 млн евро.