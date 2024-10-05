Гвардиола ответил, не боятся ли игроки «Манчестер Сити» повторить судьбу Родри

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что недавняя травма Родри не вселила страх в игроков команды.

Испанский полузащитник травмировался в матче против «Арсенала», который прошёл 22 сентября. Как выяснилось позднее, лидер «горожан» больше не сможет сыграть в текущем сезоне – у него выявлен разрыв крестообразной связки.

«Боятся ли наши игроки получить подобную травму? Они не думают об этом. Что случится, то и случится. Не нужно переживать, просто подготовьте тело к нагрузкам. Риск повышается, когда игрок плохо подготовлен. Наши футболисты отлично подготовлены – в том числе и морально», – сказал Гвардиола на пресс-конференции в преддверии субботнего матча против «Фулхэма».