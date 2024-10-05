Мареска: «Челси» не готов конкурировать с «Манчестер Сити» и «Арсеналом»

Рулевой «Челси» Энцо Мареска заявил, что его команду пока нельзя ставить в один ряд с «Манчестер Сити» и «Арсеналом».

После шести туров Премьер-лиги «синие» располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице с 13 набранными очками, всего на одно очко отставая от «горожан» и «канониров», а от лидирующего «Ливерпуля» – на два.

«Я действительно не думаю, что мы сможем конкурировать с «Манчестер Сити» и «Арсеналом». Мы не готовы к этому. Причина в том, что в «Манчестер Сити» тренер работает уже девять лет, в «Арсенале» – пять лет. Нужно время, чтобы бороться за место на вершине», – поведал Мареска в преддверии домашнего матча против «Ноттингем Форест», который состоится в воскресенье.