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«Арсенал» принял решение по Жезусу

05 Октября 2024 • 05:52 Комментировать
Арсенал
...
Саутгемптон
1 1.14 X 9.00 2 20.00
Через 9 ч. 47 мин.

В лондонском «Арсенале» не торопятся расставаться с нападающим Габриэлем Жезусом.

Бразилец часто получает травмы и проводит мало времени на поле в текущем сезоне. Похожие проблемы преследовали футболиста и в прошлой кампании, что спровоцировало слухи о его скором уходе. По данным журналиста Руди Галетти, «Палмейрас» обратился к «Арсеналу» с запросом по Жезусу, но «канониры» не стали обсуждать потенциальную сделку. Сам форвард пока также не заинтересован в возвращении на родину.

«Палмейрас» – первый клуб в карьере Габриэля Жезуса. Именно оттуда он перебрался в «Манчестер Сити», за который выступал с 2017 по 2022 год.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость 27-летнего игрока в 55 млн евро.

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Палмейрас Арсенал Лондон Габриэль Жезус ещё теги

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