Собослаи назвал ключевую разницу между футболом Клоппа и Слота

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи высказался о том, как изменилась игра команды после прихода Арне Слота.

Перед началом нынешнего сезона нидерландский рулевой заменил Юргена Клоппа, работавшего главным тренером «красных» с 2015 года.

«С Юргеном мы просто возвращали себе мяч, быстро доставляли его к воротам и пытались забить. Иногда это срабатывало.

Разница с нашей текущей игрой в том, что теперь мы больше владеем мячом, действуем более спокойно, стараемся выстраивать атаки через короткий розыгрыш от своих ворот», – цитирует The Anfield Buzz Собослаи, пришедшего в «Ливерпуль» перед началом последнего сезона команды под руководством Клоппа.