Гвардиола «поблагодарил» Премьер-лигу за отказ в переносе матчей после клубного ЧМ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что лига не пошла навстречу клубу в вопросе переноса матчей.

«Горожане» запросили перенос начала нового розыгрыша Премьер-лиги из-за участия на клубном чемпионате мира, который пройдёт летом. В АПЛ отказались откладывать поединки стартовых матчей сезона-2025/26.

«Премьер-лига не позволила нам и другим клубам, участвующим на клубном ЧМ, отложить матчи первых двух туров, чтобы игроки могли восстановиться. Большое спасибо!» – цитирует City Xtra испанского рулевого.

Клубный чемпионат мира пройдёт с середины июня по середину июля. Матчи первого тура АПЛ состоятся ориентировочно в середине августа.