Стало известно, когда решится будущее тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Предстоящий матч против «Астон Виллы» может стать для Эрика тен Хага последним у руля «Манчестер Юнайтед».

Поединок седьмого тура Премьер-лиги состоится в воскресенье в Бирмингеме. Как сообщает The Athletic, руководители «Манчестер Юнайтед» проведут специальную встречу через два дня после матча – на этом собрании и будет решаться вопрос дальнейшего сотрудничества с тен Хагом. Многое зависит от того, насколько удачно команда выступит в предстоящей игре с «вилланами», на которой будет присутствовать совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф.

На данный момент «красные дьяволы» занимают 13-е место в турнирной таблице АПЛ с семью набранными очками после шести туров.