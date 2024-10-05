«Реал» нашёл нового форварда в АПЛ

Нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран заинтересовал ещё один европейский топ-клуб.

Список претендентов на 20-летнего игрока пополнил мадридский «Реал». Как сообщает Football Insider, представители «сливочных» внимательно следят за успехами колумбийца в «Астон Вилле». Селекционная служба «Реала» очень впечатлена игрой форварда на старте текущего сезона.

Джон Дуран отмечается забитым мячом в среднем каждые 50 минут в нынешней кампании. Футболист записал на свой счёт пять забитых мячей в семи поединках Премьер-лиги и Лиги чемпионов, ни разу не появившись на поле с первых минут.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дурана в 35 млн евро.