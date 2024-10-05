Мареска: «Меня не волнует шумиха вокруг «Челси»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о положении дел в клубе.

«Синие» довольно успешно стартовали под руководством итальянца: сейчас команда занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ с 13 набранными очками, лишь на два балла отставая от лидирующего «Ливерпуля».

«Конечно, сейчас вокруг «Челси» меньше шума – результаты помогают. Но единственное, что я могу контролировать, – это футбольный аспект.

Я не могу никак влиять на всю шумиху, окружающую клуб. Честно говоря, меня это даже не волнует», – приводит журналиста Фабрицио Романо слова Марески.

В воскресенье лондонцы сыграют на своём поле против «Ноттингем Форест».