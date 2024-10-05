Эдерсон поделился мнением о шансах «Манчестер Сити» на чемпионство

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон порассуждал о возможности завоевания пятого подряд чемпионского титула Премьер-лиги.

«Горожане» становились первыми в предыдущих четырёх розыгрышах чемпионата – прежде такое не удавалось никому за всё время существования АПЛ в её нынешнем виде.

«Мы хотим выигрывать лигу каждый сезон, но каждый сезон – это новая история. В командах появляются новые игроки, кто-то травмируется.

Предстоит разыграть ещё 96 очков, впереди много всего. Каждый матч уникален, все будут набирать и терять очки.

Сейчас мы занимаем второе место, но многое изменится по ходу сезона. Надеюсь, мы сохраним стабильность и будем близко к вершине», – приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова Эдерсона.