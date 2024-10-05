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Тен Хаг высказался о форме Хёйлунна

05 Октября 2024 • 01:40 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
1 2.20 X 3.85 2 3.10
06.10 16:00

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн недавно залечил травму.

21 сентября норвежец впервые сыграл в нынешнем сезоне, выйдя на замену в матче против «Кристал Пэлас». В четверг форвард отметился забитым мячом в ворота «Порту» – для 21-летнего игрока это было первое появление в стартовом составе в текущей кампании.

«Возвращение Хёйлунна меня очень радует. Надеюсь, он снова в форме после двухмесячного перерыва. Он нам нужен. Физически Расмус ощущает себя всё лучше и лучше, и для нас важно, чтобы его кондиции были на стабильно высоком уровне в течение сезона», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова тен Хага.

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