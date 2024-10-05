Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Постекоглу ответил на критику Вернера

05 Октября 2024 • 01:03 Комментировать
Брайтон
...
Тоттенхэм
1 2.95 X 4.05 2 2.20
06.10 18:30

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал критику в адрес нападающего Тимо Вернера.

Немецкий футболист провёл семь матчей за «шпор» в текущем сезоне, но пока не записал на свой счёт ни одного результативного действия.

«Всего 14 дней назад мне задавали похожие вопросы про Бреннана Джонсона. Это то, с чем приходится иметь дело в нашем мире. Люди думают, что он безнадёжен, если упустил два голевых шанса. Нет, он не безнадёжен. Все игроки на этом уровне очень и очень хороши.

Что касается выступления Вернера в целом, то я считаю, что он действительно хорошо провёл последние два матча. Да, голы помогают атакующим игрокам, как мы видели на примере Бреннана, но это не значит, что без них Тимо можно считать плохим. Голы нужны ему, нужно нам, но он в любом случае вносит свой вклад», – заявил Постекоглу в преддверии субботнего матча против «Брайтона».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу Тимо Вернер ещё теги

Новости по матчу

04 Октября
22:32
Ставка и прогноз на точный счёт матча Брайтон – Тоттенхэм чемпионата Англии — 6 октября 2024
14:22
Постекоглу оценил развитие «Тоттенхэма»
14:17
Постекоглу высказался о состоянии Сона
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БРАЙТОН ТОТТЕНХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси упрочил лидерство в рейтинге самых титулованных футболистов истории, Роналду – на 8-м месте Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции Лунин ответил, чего не хватило «Реалу» в матче против «Лилля» Симеоне прокомментировал разгромное поражение «Атлетико» Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Спартак» - «Ростов» Дерби «Динамо» и «Спартака» увидели вживую свыше 22 тысяч человек Лилль - Реал Мадрид: где смотреть прямую трансляцию онлайн Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона» Тренер «Коламбус Крю»: «Месси – командный игрок, он умеет всё» «Динамо» – «Спартак»: Вероятные стартовые составы от Лички и Станковича на старейшее дерби в Кубке России
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Байер» по делу переиграл «Милан» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед»
Спортивные новости
«Ак Барс» прервал серию из семи побед подряд и уступил «Амуру» в КХЛ Канарейкин отреагировал на крупное поражение ЦСКА от «Металлурга» в КХЛ Тренер рассказал, что нужно Медведеву, чтобы бороться с лучшими теннисистами мира Московское «Динамо» уступило «Трактору» в матче КХЛ «Спартак» справился с «Барысом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
05.10.24 в 14:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ливерпуль Ливерпуль
4.40 4.10 1.67
Видео
05.10.24 в 17:00
Лестер Лестер
Борнмут Борнмут
2.80 3.65 2.28
Видео
05.10.24 в 17:00
Арсенал Арсенал
Саутгемптон Саутгемптон
1.18 6.80 13.00
Видео
05.10.24 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Ипсвич Ипсвич
1.59 4.30 4.80
Видео
05.10.24 в 17:00
Брентфорд Брентфорд
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.03 3.60 3.30
Видео
05.10.24 в 17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм Фулхэм
1.19 6.60 12.00
Видео
05.10.24 в 19:30
Эвертон Эвертон
Ньюкасл Ньюкасл
4.00 3.75 1.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Октября
01:03 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу ответил на критику Вернера
00:54 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о травме де Брёйне
00:44 · Англия. Премьер-лига
Перроне назвал сходства Фабрегаса с Гвардиолой
00:29 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш признался, что разочарован собой
00:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» давно претендует на Индзаги
04 Октября
23:36 · Англия. Премьер-лига
Подписание Салаха – не приоритет для «ПСЖ»
22:04 · Англия. Премьер-лига
​Лэмпард: «Конечно, я хочет был тренировать сборную Англии» 1
20:31 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Парти — ключевой игрок для «Арсенала»
19:08 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов продать Эндо слухи
17:49 · Англия. Премьер-лига
Индзаги ответил на предложение «Манчестер Юнайтед»
17:27 · Англия. Премьер-лига
Гласнер рассказал, что нужно команде в матче АПЛ с «Ливерпулем»
17:17 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Ливерпуля» Слот рассказал об отношении к матчам АПЛ в 12:30
17:08 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг отреагировал на слухи об увольнении
17:01 · Англия. Премьер-лига
Ремсдейл: «Если б я сидел на скамейке, трофеи не имели бы для меня значения»
16:59 · Англия. Премьер-лига
Гуллит: «Зиркзее нужно было перейти в «Милан», а не «Манчестер Юнайтед»
16:56 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер: «Всегда смотрю матчи «Челси», когда могу» 1
16:54 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: Нам нужно время 8
16:37 · Англия. Премьер-лига
Эмери не считает «Астон Виллу» фаворитом матча с «Манчестер Юнайтед»
16:33 · Англия. Премьер-лига
«Уважаю тен Хага»: Эмери оценил «Манчестер Юнайтед»
16:28 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Саутгемптон» заслуживает большего» 1
16:21 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о состоянии Зинченко и Эдегора
15:29 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола оценил ближайшего соперника
15:21 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал четырёх игроков, которые пропустят матч «Манчестер Сити»
15:17 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о невызове де Брёйне в сборную Бельгии
15:11 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я не просто тренер – я часть «Манчестер Сити»
Все новости