Постекоглу ответил на критику Вернера

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал критику в адрес нападающего Тимо Вернера.

Немецкий футболист провёл семь матчей за «шпор» в текущем сезоне, но пока не записал на свой счёт ни одного результативного действия.

«Всего 14 дней назад мне задавали похожие вопросы про Бреннана Джонсона. Это то, с чем приходится иметь дело в нашем мире. Люди думают, что он безнадёжен, если упустил два голевых шанса. Нет, он не безнадёжен. Все игроки на этом уровне очень и очень хороши.

Что касается выступления Вернера в целом, то я считаю, что он действительно хорошо провёл последние два матча. Да, голы помогают атакующим игрокам, как мы видели на примере Бреннана, но это не значит, что без них Тимо можно считать плохим. Голы нужны ему, нужно нам, но он в любом случае вносит свой вклад», – заявил Постекоглу в преддверии субботнего матча против «Брайтона».