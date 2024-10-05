Гвардиола высказался о травме де Брёйне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о травме полузащитника Кевина де Брёйне.

Бельгиец пропустил последние четыре матча «горожан», а также не сможет принять участие в предстоящей встрече с «Фулхэмом», которая состоится в субботу.

«Он знает своё тело. Каждый игрок, особенно в его возрасте, знает о последствиях перенесённой операции. То же самое будет и с Родри. Когда ты долго не играл из-за травмы, нужно быть осторожным. Проблема, с которой столкнулся Кевин, – это последствие травмы, из-за которой он пропустил пять месяцев в прошлом сезоне», – передаёт City Xtra высказывания Гвардиолы.