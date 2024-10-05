Перроне назвал сходства Фабрегаса с Гвардиолой

Полузащитник «Комо» Максимо Перроне, арендованный у «Манчестер Сити», сравнил главных тренеров команд.

Итальянский коллектив возглавляет Сеск Фабрегас, знакомый с Хосепом Гвардиолой по временам выступления за «Барселону».

«У Сеска та же тренерская ДНК, что и у Гвардиолы. Он хочет, чтобы его команда владела мячом, высоко прессинговала и доминировала в центре поля. Думаю, эти аспекты являются нашими сильными сторонами», – поведал в беседе с La Gazzetta dello Sport Перроне, чья аренда рассчитана до конца текущего сезона.

«Комо» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Серии А. Команда Фабрегаса набрала восемь очков после семи туров.