Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Перроне назвал сходства Фабрегаса с Гвардиолой

05 Октября 2024 • 00:44 Комментировать
Наполи
3:1
Комо

Полузащитник «Комо» Максимо Перроне, арендованный у «Манчестер Сити», сравнил главных тренеров команд.

Итальянский коллектив возглавляет Сеск Фабрегас, знакомый с Хосепом Гвардиолой по временам выступления за «Барселону».

«У Сеска та же тренерская ДНК, что и у Гвардиолы. Он хочет, чтобы его команда владела мячом, высоко прессинговала и доминировала в центре поля. Думаю, эти аспекты являются нашими сильными сторонами», – поведал в беседе с La Gazzetta dello Sport Перроне, чья аренда рассчитана до конца текущего сезона.

«Комо» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Серии А. Команда Фабрегаса набрала восемь очков после семи туров.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Комо Манчестер Сити Сеск Фабрегас Хосеп Гвардиола Максимо Перроне ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 05 Октября
00:44
Перроне назвал сходства Фабрегаса с Гвардиолой
04 Октября
21:30
«Наполи» разобрался с «Комо» и рванул в отрыв в Серии А
20:40
Мактоминай забил дебютный гол в Серии А
03 Октября
16:34
Конте выиграл награду в Серии А
16:11
Надёжный прогноз и ставка на матч Наполи – Комо чемпионата Италии – 4 октября 2024
15:16
Фабрегас высказался о противостоянии с Конте
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси упрочил лидерство в рейтинге самых титулованных футболистов истории, Роналду – на 8-м месте Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции Лунин ответил, чего не хватило «Реалу» в матче против «Лилля» Симеоне прокомментировал разгромное поражение «Атлетико» Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Спартак» - «Ростов» Дерби «Динамо» и «Спартака» увидели вживую свыше 22 тысяч человек Лилль - Реал Мадрид: где смотреть прямую трансляцию онлайн Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона» Тренер «Коламбус Крю»: «Месси – командный игрок, он умеет всё» «Динамо» – «Спартак»: Вероятные стартовые составы от Лички и Станковича на старейшее дерби в Кубке России
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Байер» по делу переиграл «Милан» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед»
Спортивные новости
«Ак Барс» прервал серию из семи побед подряд и уступил «Амуру» в КХЛ Канарейкин отреагировал на крупное поражение ЦСКА от «Металлурга» в КХЛ Тренер рассказал, что нужно Медведеву, чтобы бороться с лучшими теннисистами мира Московское «Динамо» уступило «Трактору» в матче КХЛ «Спартак» справился с «Барысом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
05.10.24 в 14:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ливерпуль Ливерпуль
4.40 4.10 1.67
Видео
05.10.24 в 17:00
Лестер Лестер
Борнмут Борнмут
2.80 3.65 2.28
Видео
05.10.24 в 17:00
Арсенал Арсенал
Саутгемптон Саутгемптон
1.18 6.80 13.00
Видео
05.10.24 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Ипсвич Ипсвич
1.59 4.30 4.80
Видео
05.10.24 в 17:00
Брентфорд Брентфорд
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.03 3.60 3.30
Видео
05.10.24 в 17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм Фулхэм
1.19 6.60 12.00
Видео
05.10.24 в 19:30
Эвертон Эвертон
Ньюкасл Ньюкасл
4.00 3.75 1.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Октября
01:03 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу ответил на критику Вернера
00:54 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о травме де Брёйне
00:44 · Англия. Премьер-лига
Перроне назвал сходства Фабрегаса с Гвардиолой
00:29 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш признался, что разочарован собой
00:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» давно претендует на Индзаги
04 Октября
23:36 · Англия. Премьер-лига
Подписание Салаха – не приоритет для «ПСЖ»
22:04 · Англия. Премьер-лига
​Лэмпард: «Конечно, я хочет был тренировать сборную Англии» 1
20:31 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Парти — ключевой игрок для «Арсенала»
19:08 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов продать Эндо слухи
17:49 · Англия. Премьер-лига
Индзаги ответил на предложение «Манчестер Юнайтед»
17:27 · Англия. Премьер-лига
Гласнер рассказал, что нужно команде в матче АПЛ с «Ливерпулем»
17:17 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Ливерпуля» Слот рассказал об отношении к матчам АПЛ в 12:30
17:08 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг отреагировал на слухи об увольнении
17:01 · Англия. Премьер-лига
Ремсдейл: «Если б я сидел на скамейке, трофеи не имели бы для меня значения»
16:59 · Англия. Премьер-лига
Гуллит: «Зиркзее нужно было перейти в «Милан», а не «Манчестер Юнайтед»
16:56 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер: «Всегда смотрю матчи «Челси», когда могу» 1
16:54 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: Нам нужно время 8
16:37 · Англия. Премьер-лига
Эмери не считает «Астон Виллу» фаворитом матча с «Манчестер Юнайтед»
16:33 · Англия. Премьер-лига
«Уважаю тен Хага»: Эмери оценил «Манчестер Юнайтед»
16:28 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Саутгемптон» заслуживает большего» 1
16:21 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о состоянии Зинченко и Эдегора
15:29 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола оценил ближайшего соперника
15:21 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал четырёх игроков, которые пропустят матч «Манчестер Сити»
15:17 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о невызове де Брёйне в сборную Бельгии
15:11 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я не просто тренер – я часть «Манчестер Сити»
Все новости