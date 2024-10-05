Бруну Фернандеш признался, что разочарован собой

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш обратился к болельщикам.

Полузащитник был удалён с поля в двух подряд матчах команды. На прошлой неделе «красные дьяволы» уступили «Тоттенхэму» (0:3), а в четверг сыграли вничью с «Порту».

«Трудный момент для команды и лично для меня. Я в клубе почти пять лет, позади подъёмы и спады, удачные и неудачные дни.

На протяжении всей моей карьеры возникают сложности, но я никогда не пытался спрятаться от ответственности в такие минуты. Знаю, это звучит банально, и многие из вас, болельщиков «Юнайтед», устали от этого, но никто так не разочарован во мне, как я сам», – написал в социальных сетях португалец.