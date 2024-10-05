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«Манчестер Юнайтед» давно претендует на Индзаги

05 Октября 2024 • 00:15 Комментировать
Интер Милан
...
Торино
1 1.33 X 5.40 2 10.00
Через 20 ч. 4 мин.

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги давно оказался на радаре «Манчестер Юнайтед».

По слухам, итальянский специалист уже ответил отказом на предложение от английского гранда. Как информирует журналист Фабрицио Бьязин, «Манчестер Юнайтед» претендует на Индзаги не первый месяц. Недавно представители «красных дьяволов» действительно связывались с наставником «нерадзурри» через посредников, но узнали, что тот «счастлив в «Интере».

Тренерская перестановка в «Манчестер Юнайтед» может состояться уже скоро: Эрик тен Хаг рискует потерять работу в ближайшее время, если не добьётся требуемого результата.

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Интер Милан Манчестер Юнайтед Симоне Индзаги Эрик тен Хаг ещё теги

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