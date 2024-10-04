Подписание Салаха – не приоритет для «ПСЖ»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вряд ли перейдёт в «Пари Сен-Жермен».

Действующий контракт египтянина с «красными» подойдёт к концу летом следующего года, и в числе желающих переманить звёздного футболиста в качестве свободного агента назывался «ПСЖ». Как сообщает журналист Экрем Конур, гранд Лиги 1 не считает Салаха приоритетной опцией на рынке. Парижане планируют сделать долгосрочную ставку на молодых игроков, а Мохамеду на момент истечения договора с «Ливерпулем» исполнится 33 года.

В активе Салаха шесть забитых мячей и пять ассистов в девяти матчах текущей кампании за команду Арне Слота.