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Подписание Салаха – не приоритет для «ПСЖ»

04 Октября 2024 • 23:36 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Ливерпуль
1 6.10 X 4.70 2 1.52
Через 14 ч. 19 мин.

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вряд ли перейдёт в «Пари Сен-Жермен».

Действующий контракт египтянина с «красными» подойдёт к концу летом следующего года, и в числе желающих переманить звёздного футболиста в качестве свободного агента назывался «ПСЖ». Как сообщает журналист Экрем Конур, гранд Лиги 1 не считает Салаха приоритетной опцией на рынке. Парижане планируют сделать долгосрочную ставку на молодых игроков, а Мохамеду на момент истечения договора с «Ливерпулем» исполнится 33 года.

В активе Салаха шесть забитых мячей и пять ассистов в девяти матчах текущей кампании за команду Арне Слота.

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