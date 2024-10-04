​Лэмпард: «Конечно, я хочет был тренировать сборную Англии»

Английский специалист Фрэнк Лэмпард, в прошлом тренировавший лондонский «Челси», не прочь попробовать свои силы у руля английской сборной. Он признался в этом в очередном интервью.

- Я сыграл более ста матчей за сборную страны. Конечно же, я хотел бы попробовать себя в качестве тренера. Это было бы невероятно. Было бы сумасшествием сказать «нет, я не хочу тренировать сборную», - цитирует слова Лэмпарда derbyderbyderby.it.

Фрэнк Лэмпард выступал за сборную Англии в период с 1999 по 2014 год, он провёл 106 матчей за неё и забил 29 голов. Игровую карьеру Лэмпард закончил в 2016 году в США.