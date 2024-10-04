Артета: «Парти — ключевой игрок для «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о полузащитнике команды Томасе Парти.

— Это ключевой игрок для «Арсенала». Он потрясающий игрок, и мы можем видеть это каждую неделю. Он вернулся в отличном состоянии, — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне 31-летний Парти появился на поле в восьми матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

После шести туров «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своей копилке 14 набранных очков.

5 октября «Арсенал» примет на своем поле «Саутгемптон». Начало — в 17:00 по мск.