«Ливерпуль» готов продать Эндо

Полузащитник «Ливерпуля» Ватару Эндо может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Football Insider, руководство «Ливерпуля» готово продать Эндо в январе, поскольку рассчитывает приобрести молодого опорного хавбека.

Напомним, Эндо выступает за «Ливерпуль» с августа прошлого года. За это время он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми голами и стал автором одной результативной передачи.

Трудовой договор Эндо с «Ливерпулем» рассчитан до июня 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость 31-летнего футболиста составляет 13 миллионов евро.