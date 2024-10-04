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Индзаги ответил на предложение «Манчестер Юнайтед»

04 Октября 2024 • 17:49 Комментировать

Судя по всему, «Манчестер Юнайтед» ищет замену Эрику тен Хагу. Оно и понятно – результаты команды под руководством нидерландского специалиста, мягко говоря, не впечатляют. В турнирной таблице Премьер-лиги «красные дьяволы» сейчас располагаются лишь на тринадцатой позиции.

Как стало известно журналисту Танкреди Палмери, «Манчестер Юнайтед» отправил предложение Симоне Индзаги. Рулевому «Интера» предложили возглавить «красных дьяволов» во время октябрьской паузы на матчи сборных. Впрочем, Индзаги ответил на предложение отказом.

Ближайший матч Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проведёт в воскресенье, 6 октября, - против «Астон Виллы».

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