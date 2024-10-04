Гласнер рассказал, что нужно команде в матче АПЛ с «Ливерпулем»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался о предстоящем матче Английской премьер-лиги против «Ливерпуля».

«Завтра нам понадобится большое сердце, фантастические игроки и свежий тренер. Игроки выглядят голодными и амбициозными. Мы хотим забивать, потому что без забитого гола не может быть победы. Нам нужна поддержка фанатов. Будут моменты, когда нам придётся вести борьбу и терпеть. Если вы терпите, то вам нужны люди, которые вас поддерживают», - сказал Гласнер на пресс-конференции.

Матч Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Ливерпулем» стартует 5 октября в 14:30 по московскому времени.