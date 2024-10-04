Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тренер «Ливерпуля» Слот рассказал об отношении к матчам АПЛ в 12:30

04 Октября 2024 • 17:17 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Ливерпуль
1 6.10 X 4.70 2 1.52
Через 20 ч. 26 мин.

«Ливерпуль» часто начинает матчи в 12:30 субботы – ранее об этом регулярно говорил Юрген Клопп, а теперь Арне Слот. Нидерландец дал комментарий перед игрой с «Кристал Пэлас», которая стартует как раз в такое время.

«Думаю, в лиге из моей родной страны сильнее помогают участникам еврокубков. Но если говорить честно, то в Англии очень плотный график, поэтому это сложно. Во многом это связано с телеканалами. У меня ощущение, что я даю интервью каждый день.

Если бы в 12:30 было сложно играть, то я был бы глупым тренером. Потому что я назначаю тренировки каждый день на полдень!» - сказал Слот.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арне Слот

Новости по матчу

Сегодня, 04 Октября
17:27
Гласнер рассказал, что нужно команде в матче АПЛ с «Ливерпулем»
17:17
Тренер «Ливерпуля» Слот рассказал об отношении к матчам АПЛ в 12:30
13:58
Слот высказался о конкуренции нападающих «Ливерпуля»
13:47
Слот высказался о раннем матче субботы: «Часть работы в топ-клубе»
13:34
Слот высказался о состоянии Кьезы 1
13:17
Надёжный прогноз и ставка на матч Кристал Пэлас — Ливерпуль АПЛ — 5 октября 2024
12:41
Назван лучший игрок «Ливерпуля» в XXI веке: Салах – второй, Хаби Алонсо – лишь 11-й
03 Октября
23:14
«Реал» связался с представителями звезды «Ливерпуля»
22:42
Ставка и прогноз на точный счёт матча Кристал Пэлас – Ливерпуль чемпионата Англии — 5 октября 2024
10:04
Слот прокомментировал игру Гравенберха против «Болоньи»
02 Октября
17:10
Защитник «Севильи» интересен «Ливерпулю»
10:32
«Ливерпуль» готов побороться за центрального защитника «Эвертона»
01 Октября
14:57
«Реал» готов продать своего опорника в «Ливерпуль» 1
00:43
Ван Дейк назвал «Ливерпулю» требование по новому контракту
30 Сентября
17:22
Каррагер: «Мне кажется, что Салах не хочет в Саудовскую Аравию»
02:20
«Бавария» может заменить Нойера звёздным вратарём из АПЛ
29 Сентября
22:53
Харгривз: «Гравенберх великолепен, но «Ливерпулю» нужен опорник»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРИСТАЛ ПЭЛАС ЛИВЕРПУЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Ямаль продолжает устанавливать рекорды Лиги чемпионов Месси упрочил лидерство в рейтинге самых титулованных футболистов истории, Роналду – на 8-м месте Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции Лунин ответил, чего не хватило «Реалу» в матче против «Лилля» Мхитарян губил моменты, Тареми – решал: «Интер» играючи расправился с «Црвеной Звездой» Симеоне прокомментировал разгромное поражение «Атлетико» ​Левандовски - второй игрок в истории Лиги чемпионов, забивший 50 и более голов после 30 лет Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Спартак» - «Ростов» Дерби «Динамо» и «Спартака» увидели вживую свыше 22 тысяч человек «Арсенал» помог Сафонову: Лондон вскрыл ошибки Доннаруммы и обыграл «ПСЖ»
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Байер» по делу переиграл «Милан» Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед»
Спортивные новости
Канарейкин отреагировал на крупное поражение ЦСКА от «Металлурга» в КХЛ Тренер рассказал, что нужно Медведеву, чтобы бороться с лучшими теннисистами мира Московское «Динамо» уступило «Трактору» в матче КХЛ «Спартак» справился с «Барысом» в матче КХЛ «Металлург» поиздевался над ЦСКА в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
05.10.24 в 14:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ливерпуль Ливерпуль
4.40 4.10 1.67
Видео
05.10.24 в 17:00
Лестер Лестер
Борнмут Борнмут
2.80 3.65 2.28
Видео
05.10.24 в 17:00
Арсенал Арсенал
Саутгемптон Саутгемптон
1.18 6.80 13.00
Видео
05.10.24 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Ипсвич Ипсвич
1.59 4.30 4.80
Видео
05.10.24 в 17:00
Брентфорд Брентфорд
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.03 3.60 3.30
Видео
05.10.24 в 17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм Фулхэм
1.19 6.60 12.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Октября
17:49 · Англия. Премьер-лига
Индзаги ответил на предложение «Манчестер Юнайтед»
17:27 · Англия. Премьер-лига
Гласнер рассказал, что нужно команде в матче АПЛ с «Ливерпулем»
17:17 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Ливерпуля» Слот рассказал об отношении к матчам АПЛ в 12:30
17:08 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг отреагировал на слухи об увольнении
17:01 · Англия. Премьер-лига
Ремсдейл: «Если б я сидел на скамейке, трофеи не имели бы для меня значения»
16:59 · Англия. Премьер-лига
Гуллит: «Зиркзее нужно было перейти в «Милан», а не «Манчестер Юнайтед»
16:56 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер: «Всегда смотрю матчи «Челси», когда могу»
16:54 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: Нам нужно время 1
16:37 · Англия. Премьер-лига
Эмери не считает «Астон Виллу» фаворитом матча с «Манчестер Юнайтед»
16:33 · Англия. Премьер-лига
«Уважаю тен Хага»: Эмери оценил «Манчестер Юнайтед»
16:28 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Саутгемптон» заслуживает большего»
16:21 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о состоянии Зинченко и Эдегора
15:29 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола оценил ближайшего соперника
15:21 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал четырёх игроков, которые пропустят матч «Манчестер Сити»
15:17 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о невызове де Брёйне в сборную Бельгии
15:11 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я не просто тренер – я часть «Манчестер Сити»
14:45 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу прокомментировал первый вызов Соланке в сборную Англии за семь лет
14:22 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу оценил развитие «Тоттенхэма»
14:17 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу высказался о состоянии Сона
13:58 · Англия. Премьер-лига
Слот высказался о конкуренции нападающих «Ливерпуля»
13:47 · Англия. Премьер-лига
Слот высказался о раннем матче субботы: «Часть работы в топ-клубе»
13:40 · Англия. Премьер-лига
Слот дал стандартный «скучный ответ» по Салаху, Тренту и ван Дейку
13:34 · Англия. Премьер-лига
Слот высказался о состоянии Кьезы 1
13:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на игрока, которым интересовался «Спартак»
13:05 · Англия. Премьер-лига
Назван топ-клуб Европы, куда может уйти Салах из «Ливерпуля»
Все новости