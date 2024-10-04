Тренер «Ливерпуля» Слот рассказал об отношении к матчам АПЛ в 12:30

«Ливерпуль» часто начинает матчи в 12:30 субботы – ранее об этом регулярно говорил Юрген Клопп, а теперь Арне Слот. Нидерландец дал комментарий перед игрой с «Кристал Пэлас», которая стартует как раз в такое время.

«Думаю, в лиге из моей родной страны сильнее помогают участникам еврокубков. Но если говорить честно, то в Англии очень плотный график, поэтому это сложно. Во многом это связано с телеканалами. У меня ощущение, что я даю интервью каждый день.

Если бы в 12:30 было сложно играть, то я был бы глупым тренером. Потому что я назначаю тренировки каждый день на полдень!» - сказал Слот.