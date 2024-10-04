Тен Хаг отреагировал на слухи об увольнении

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на слухи о своём возможном увольнении. Ранее в прессе писали о том, что нидерландца могут уволить, если команда плохо выступит в матче чемпионата против «Астон Виллы».

«Я не думаю о таких вопросах [о своём будущем]. Все в клубе едины. У нас летом появились новые игроки, и мы должны их интегрировать», - сказал тен Хаг журналистам в ходе пятничной пресс-конференции.

Гостевой матч Английской премьер-лиги против «Астон Виллы» «Манчестер Юнайтед» проведёт в воскресенье, 6 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.