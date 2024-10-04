Ремсдейл: «Если б я сидел на скамейке, трофеи не имели бы для меня значения»

Бывший голкипер лондонского «Арсенала», а ныне игрок «Саутгемптона» Аарон Ремсдейл высказался ещё раз о своём уходе из стана «канониров».

«Если бы я сидел на скамейке запасных, то завоевание трофеев не имело бы для меня никакого значения. Я просто хотел играть в футбол. В детстве я хотел играть в футбол ради того, чтобы играть, а не просто сидеть на скамейке», - делится словами Ремсдейла ВВС.

Напомним, что Ремсдейл в прошлом сезоне проиграл конкуренцию Давиду Райе. Ныне испанец – основной вратарь «Арсенала».

В грядущие выходные «Арсенал» дома на «Эмирейтс» примет «Саутгемптон» в рамках седьмого тура АПЛ.