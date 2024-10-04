Гуллит: «Зиркзее нужно было перейти в «Милан», а не «Манчестер Юнайтед»

«Он должен был оказаться в «Милане», а не «МЮ». Зиркзее отлично знаком с итальянским чемпионатом. Для него «россонери» были бы идеальным вариантом. Джошуа отличный футболист, однако добиться успеха в нынешнем «Манчестер Юнайтед» очень сложно», - передает слова Гуллита Gazzetta dello Sport.