Рюдигер: «Всегда смотрю матчи «Челси», когда могу»

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер признался, что до сих пор смотрит матчи бывшего клуба, «Челси».

«Всегда смотрю их игры, когда могу. У них очень талантливая команда. Уверен, некоторые клубы хотели бы тратить столько же и иметь таких игроков. Я очень рад за Николаса Джексона, он в целом великолепен, а теперь ещё и забивает голы. Коул Палмер меня очень удивил, снимаю перед ним шляпу», - говорит Рюдигер Inside Scoop.

Напомним, что покинул «синих» Рюдигер в 2022 году. В лондонском клубе он провёл пять лет карьеры и стал обладателем пяти трофеев, один из которых – Кубок Лиги чемпионов УЕФА.