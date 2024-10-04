Тен Хаг: Нам нужно время

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признал, что команде нужно улучшать игру, чтобы рассчитывать на трофеи в конце сезона.

«Эта команда верит, она не сдастся. У ребят сильный менталитет, но в некоторых других аспектах им нужно стать лучше. Если мы хотим выигрывать трофеи, то нам нужно выступать лучше.

Мы едины – команда, руководители, штаб. Мы купили молодых игроков и должны интегрировать игр. Это требует времени. В футболе на высоком уровне у вас мало времени. Результаты требуют быстро, что не всегда реально. Нужно время. Посмотрим, где мы будем в конце сезона», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.