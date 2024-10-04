Эмери не считает «Астон Виллу» фаворитом матча с «Манчестер Юнайтед»

Тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался по поводу мнения о том, что его команда является фаворитом матча против «Манчестер Юнайтед», поскольку выступает в Лиге чемпионов.

«Мы не фавориты, когда речь идёт о попадании в топ-7 АПЛ. Мы хотим претендовать на это, поэтому нужно набирать очки. Посмотрим, где мы будем в январе-феврале. Я учусь каждый день, и мы хотим иметь сильный менталитет. В воскресенье для нас будет важный матч после победы над «Баварией». «Манчестер Юнайтед» не выступает в Лиге чемпионов, они из Лиги Европы, но это команда с качественными игроками. Нам понадобится поддержка на «Вилла Парк», как было в среду», - сказал Эмери на пресс-конференции.