«Уважаю тен Хага»: Эмери оценил «Манчестер Юнайтед»

В воскресенье в Английской премьер-лиге пройдёт матч между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед». Рулевой бирмингемской команды Унаи Эмери высказался об Эрике тен Хаге – наставник «красных дьяволов» находится под серьёзным давлением из-за плохих результатов.

«Я испытываю большое уважение к тен Хагу. Мы проиграли им последние четыре домашних и гостевых матча. Они – команда-победитель. Они обыграли «Манчестер Сити» и выиграли Кубок Англии. Их клуб обычно побеждает. Сейчас они не показывают стабильности, но я больше думал в процессе подготовки к матчу с «Манчестер Юнайтед», чем в процессе подготовки к матчу с «Баварией», - сказал Артета журналистам.