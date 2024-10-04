Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Уважаю тен Хага»: Эмери оценил «Манчестер Юнайтед»

04 Октября 2024 • 16:33 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
1 2.25 X 3.75 2 3.05
06.10 16:00

В воскресенье в Английской премьер-лиге пройдёт матч между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед». Рулевой бирмингемской команды Унаи Эмери высказался об Эрике тен Хаге – наставник «красных дьяволов» находится под серьёзным давлением из-за плохих результатов.

«Я испытываю большое уважение к тен Хагу. Мы проиграли им последние четыре домашних и гостевых матча. Они – команда-победитель. Они обыграли «Манчестер Сити» и выиграли Кубок Англии. Их клуб обычно побеждает. Сейчас они не показывают стабильности, но я больше думал в процессе подготовки к матчу с «Манчестер Юнайтед», чем в процессе подготовки к матчу с «Баварией», - сказал Артета журналистам.
👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Унаи Эмери Астон Вилла Эрик тен Хаг ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 04 Октября
17:08
Тен Хаг отреагировал на слухи об увольнении
16:54
Тен Хаг: Нам нужно время
16:37
Эмери не считает «Астон Виллу» фаворитом матча с «Манчестер Юнайтед»
12:25
Эмилиано Мартинес: «Хочу выиграть все трофеи с «Астон Виллой»
06:15
В «Манчестер Юнайтед» определились с главным кандидатом на замену тен Хагу 1
05:57
«Ньюкасл» претендует на основного игрока «Манчестер Юнайтед»
03 Октября
23:42
В «Манчестер Юнайтед» есть разочарованные продажей Гринвуда – известна причина 1
22:54
Два топ-клуба следят за Гарначо из «Манчестер Юнайтед»
15:58
Владелец «Манчестер Юнайтед» приедет на матч на фоне слухов о тен Хаге
11:23
«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Магуайром 2
06:18
Тен Хаг рассказал, чего не хватает «Манчестер Юнайтед» 2
02 Октября
23:14
Невилл прокомментировал возможное назначение Саутгейта в «Манчестер Юнайтед»
22:10
«Манчестер Юнайтед» обратил внимание на ещё одного тренера из АПЛ
16:10
Тен Хаг знает, что две игры определят его судьбу
12:26
Тен Хаг может уйти: Назван фаворит на пост тренера «Манчестер Юнайтед»
11:57
Тен Хаг: «Когда вы тренируете «Манчестер Юнайтед», вас судят строже, чем в других клубах»
01 Октября
20:20
«Манчестер Юнайтед» выиграл апелляцию по удалению Бруну Фернандеша
13:59
Бэйли поделился ожиданиями от матча с «Баварией»
03:48
Эвра: «В 2013 году Фергюсон сказал мне, что Роналду и Бэйл готовы перейти в «Манчестер Юнайтед» 3
01:44
Ван Бастен назвал «идиотизмом» трансферы «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге 1
00:54
Игроки «Манчестер Юнайтед» ожидают, что тен Хага уволят 2
00:13
Ван Бастен: «Назовите мне хотя бы одного топ-игрока в «Манчестер Юнайтед» 3
30 Сентября
23:23
Снейдер раскритиковал позицию «Манчестер Юнайтед» по тен Хагу
23:09
Стало известно, насколько вероятно возвращение Сульшера в «Манчестер Юнайтед»
22:38
Поттер ответил на вопрос о работе в «Манчестер Юнайтед»
13:14
В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по тен Хагу
02:39
«Реал» претендует на трансферную цель «Манчестер Юнайтед»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Ямаль продолжает устанавливать рекорды Лиги чемпионов Месси упрочил лидерство в рейтинге самых титулованных футболистов истории, Роналду – на 8-м месте Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции Лунин ответил, чего не хватило «Реалу» в матче против «Лилля» Мхитарян губил моменты, Тареми – решал: «Интер» играючи расправился с «Црвеной Звездой» Симеоне прокомментировал разгромное поражение «Атлетико» ​Левандовски - второй игрок в истории Лиги чемпионов, забивший 50 и более голов после 30 лет Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Спартак» - «Ростов» Дерби «Динамо» и «Спартака» увидели вживую свыше 22 тысяч человек «Арсенал» помог Сафонову: Лондон вскрыл ошибки Доннаруммы и обыграл «ПСЖ»
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Байер» по делу переиграл «Милан» Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед»
Спортивные новости
Канарейкин отреагировал на крупное поражение ЦСКА от «Металлурга» в КХЛ Тренер рассказал, что нужно Медведеву, чтобы бороться с лучшими теннисистами мира Московское «Динамо» уступило «Трактору» в матче КХЛ «Спартак» справился с «Барысом» в матче КХЛ «Металлург» поиздевался над ЦСКА в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
05.10.24 в 14:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ливерпуль Ливерпуль
4.40 4.10 1.67
Видео
05.10.24 в 17:00
Лестер Лестер
Борнмут Борнмут
2.80 3.65 2.28
Видео
05.10.24 в 17:00
Арсенал Арсенал
Саутгемптон Саутгемптон
1.18 6.80 13.00
Видео
05.10.24 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Ипсвич Ипсвич
1.59 4.30 4.80
Видео
05.10.24 в 17:00
Брентфорд Брентфорд
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.03 3.60 3.30
Видео
05.10.24 в 17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм Фулхэм
1.19 6.60 12.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Октября
17:49 · Англия. Премьер-лига
Индзаги ответил на предложение «Манчестер Юнайтед»
17:27 · Англия. Премьер-лига
Гласнер рассказал, что нужно команде в матче АПЛ с «Ливерпулем»
17:17 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Ливерпуля» Слот рассказал об отношении к матчам АПЛ в 12:30
17:08 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг отреагировал на слухи об увольнении
17:01 · Англия. Премьер-лига
Ремсдейл: «Если б я сидел на скамейке, трофеи не имели бы для меня значения»
16:59 · Англия. Премьер-лига
Гуллит: «Зиркзее нужно было перейти в «Милан», а не «Манчестер Юнайтед»
16:56 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер: «Всегда смотрю матчи «Челси», когда могу»
16:54 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: Нам нужно время 1
16:37 · Англия. Премьер-лига
Эмери не считает «Астон Виллу» фаворитом матча с «Манчестер Юнайтед»
16:33 · Англия. Премьер-лига
«Уважаю тен Хага»: Эмери оценил «Манчестер Юнайтед»
16:28 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Саутгемптон» заслуживает большего»
16:21 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о состоянии Зинченко и Эдегора
15:29 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола оценил ближайшего соперника
15:21 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал четырёх игроков, которые пропустят матч «Манчестер Сити»
15:17 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о невызове де Брёйне в сборную Бельгии
15:11 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я не просто тренер – я часть «Манчестер Сити»
14:45 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу прокомментировал первый вызов Соланке в сборную Англии за семь лет
14:22 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу оценил развитие «Тоттенхэма»
14:17 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу высказался о состоянии Сона
13:58 · Англия. Премьер-лига
Слот высказался о конкуренции нападающих «Ливерпуля»
13:47 · Англия. Премьер-лига
Слот высказался о раннем матче субботы: «Часть работы в топ-клубе»
13:40 · Англия. Премьер-лига
Слот дал стандартный «скучный ответ» по Салаху, Тренту и ван Дейку
13:34 · Англия. Премьер-лига
Слот высказался о состоянии Кьезы 1
13:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на игрока, которым интересовался «Спартак»
13:05 · Англия. Премьер-лига
Назван топ-клуб Европы, куда может уйти Салах из «Ливерпуля»
Все новости