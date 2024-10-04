Артета: «Саутгемптон» заслуживает большего»

Рулевой «Арсенала» Микель Артета высказался о ближайшем сопернике. В субботу лондонская команда будет принимать «Саутгемптон», который занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги с одним очком. По словам Артеты, «святые» не настолько плохи, насколько можно подумать по турнирному положению.

«Из того, что я видел, «Саутгемптон» заслуживает гораздо большего по сравнению с тем, что они уже имеют. Это Премьер-лига, и здесь мелкие детали очень важны для достижения результатов», - сказал Артета на пресс-конференции.

Матч «Арсенал» - «Саутгемптон» стартует 5 октября в 17:00 по московскому времени.