Артета высказался о состоянии Зинченко и Эдегора

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий по поводу состояния защитника Александра Зинченко и полузащитника Мартина Эдегора.

«Алекс, вероятно, вернётся после паузы на матчи сборных, если всё будет хорошо. Он хорошо прогрессирует. Что касается Эдегора, то ситуация очень сложная. Я ожидал, что он всё ещё будет носить защитный ботинок, но он усердно работает и подталкивает себя к скорейшему возвращению. Трудно назвать сроки», - сказал Артета на пятничной пресс-конференции.

В субботу, 5 октября, «Арсенал» проведёт домашний матч против «Саутгемптона». Игра стартует в 17:00 по московскому времени.