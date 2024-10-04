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Артета высказался о состоянии Зинченко и Эдегора

04 Октября 2024 • 16:21 Комментировать
Арсенал
...
Саутгемптон
1 1.14 X 9.00 2 20.00
05.10 17:00

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий по поводу состояния защитника Александра Зинченко и полузащитника Мартина Эдегора.

«Алекс, вероятно, вернётся после паузы на матчи сборных, если всё будет хорошо. Он хорошо прогрессирует. Что касается Эдегора, то ситуация очень сложная. Я ожидал, что он всё ещё будет носить защитный ботинок, но он усердно работает и подталкивает себя к скорейшему возвращению. Трудно назвать сроки», - сказал Артета на пятничной пресс-конференции.

В субботу, 5 октября, «Арсенал» проведёт домашний матч против «Саутгемптона». Игра стартует в 17:00 по московскому времени.

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АРСЕНАЛ САУТГЕМПТОН
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