Гвардиола оценил ближайшего соперника

В субботу «Манчестер Сити» проведёт домашний матч Английской премьер-лиги против «Фулхэма». Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола высказался о ближайшем сопернике.

«Я вижу, что «Фулхэм» не проигрывал в АПЛ после поражения от «Манчестер Юнайтед» в первом туре. Я бы назвал этот сезон лучшим моментом для «Фулхэма». Марку Силва работает там уже несколько лет. Они купили интересных игроков, особенно Андерсена, опытных игроков. Они всегда создают проблемы, у них много сильных сторон и скорости.

Я никогда не видел Айуоби в такой форме, как сейчас. Траоре всегда способен создать проблемы. Хименес вернулся. Меня волнует только то, как «Фулхэм» выглядит сейчас, а не то, как мы играли с ними в прошлом», - сказал Гвардиола журналистам.