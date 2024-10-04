Гвардиола назвал четырёх игроков, которые пропустят матч «Манчестер Сити»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выступил перед журналистами на пятничной пресс-конференции. Испанский специалист назвал имена футболистов, которые не сыграют против «Фулхэма» в Премьер-лиге. В списке травмированных находятся Натан Аке, Кевин де Брёйне, Родри и Оскар Бобб.

«За исключением Натана, Кевина, Родри и Оскара, остальные в порядке», - сказал Гвардиола представителям СМИ.

Матч Английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Фулхэмом» стартует 5 октября в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.