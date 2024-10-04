Гвардиола высказался о невызове де Брёйне в сборную Бельгии

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу отсутствия полузащитника Кевина де Брёйне в списке игроков, вызванных в ряды национальной сборной Бельгии.

«Как можно ехать в сборную, если ты не играл в последнее время? Я никогда этого не понимал. Кевин не говорил мне, что уходит из сборной Бельгии. Сейчас он травмирован, поэтому не может ехать в национальную команду», - сказал Гвардиола журналистам на пресс-конференции.

В настоящий момент «Манчестер Сити» готовится к матчу Премьер-лиги против «Фулхэма». Игра стартует в субботу, 5 октября, в 17:00 по московскому времени.