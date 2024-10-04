Гвардиола: «Я не просто тренер – я часть «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу своей работы в клубе.

«Я часть этого клуба, и лучший способ защитить клуб – выигрывать матчи и делать свою работу как можно лучше. Конечно, я буду защищать свой клуб. Я доверяю всем – владельцу, председателю, директору и всем людям, которые много лет здесь работают. Я знаю их гораздо лучше, чем кто-то из вас. Лучший способ защищать клуб для каждого – делать свою работу как можно лучше.

За восемь или девять лет всегда случаются разные ситуации. Какие-то ожидаемы, а с какими-то справиться сложнее. Мы не жалуемся, а просто делаем свою работу. Я не просто тренер – я часть этого клуба. Я люблю этот клуб, и так будет всегда», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.