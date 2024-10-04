Гвардиола ответил на просьбу остаться в «Манчестер Сити»

Фанаты «Манчестер Сити» призывают Хосепа Гвардиолу остаться на должности главного тренера команды. Они даже готовят соответствующий баннер. Испанский специалист дал комментарий на этот счёт.

«Фанаты должны принести мне счёт за баннер, чтобы я его оплатил. Что я могу им ответить? Большое спасибо. Я полюбил их с первого дня, как только приехал сюда. Посмотрим. Когда что-то произойдёт, это произойдёт. Я не собираюсь говорить об этом больше», - сказал Гвардиола на пятничной пресс-конференции.

Действующий контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до конца сезона 2024/2025. Испанский специалист возглавляет «горожан» с лета 2016 года.