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Постекоглу прокомментировал первый вызов Соланке в сборную Англии за семь лет

04 Октября 2024 • 14:45 Комментировать

Нападающий «Тоттенхэма» Доминик Соланке был вызван на октябрьский сбор сборной Англии. Для футболиста это первый вызов в национальную команду с далёкого 2017 года. Комментарий на этот счёт дал рулевой «шпор» Анге Постекоглу. 

«Соланке пришлось очень много работать в своей карьере. Молодым игрокам важно понимать, что траектория карьеры не всегда идёт линейно, когда ты начинаешь играть в больших клубах. Доминик был игроком молодёжки, где оказывал влияние, но по той или иной причин не попадал в главную сборную. Это его не остановило, и он отправился в «Борнмут», где много работал.

Он провёл год в Чемпионшипе и, думаю, были причины, по которым его не было в сборной. А его результативность в прошлом сезоне вывела его на радар главной команды страны. Я не имею к этому никакого отношения – это его заслуга. Я проработал с ним лишь месяц», - сказал Постекоглу на пресс-конференции.

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