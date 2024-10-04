Постекоглу оценил развитие «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу на пресс-конференции ответил на вопрос, насколько команда близка к той игре, которую он хочет поставить.

«Это всегда меняющееся измерение. Мы развивающаяся, но всё ещё очень молодая команда. Мы всё ещё развиваемся, поэтому любые установленные нами стандарты мы должны быть способны превзойти. У нас была вера и энергия. Ключ в том, чтобы продолжать в том же духе», - сказал Постекоглу.

Ближайший матч «Тоттенхэм» проведёт в воскресенье, 6 октября, - против «Брайтона» на выезде в Английской премьер-лиге. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.