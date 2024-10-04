Постекоглу высказался о состоянии Сона

Наставник «Тоттенхэма» Анге Постекоглу дал комментарий по поводу состояния нападающего Хын Мин Сона. По словам тренера, южнокорейский футболист вряд ли сыграет в воскресенье против «Брайтона».

«Сонни вряд ли сыграет. Он усердно работает, но на данном этапе для его возвращения может оказаться слишком рано», - сказал Постекоглу на пресс-конференции.

Постекоглу дал понять, что Сон вряд ли отправится в расположение национальной сборной Южной Кореи.