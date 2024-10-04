Постекоглу высказался о состоянии Сона

Наставник «Тоттенхэма» Анге Постекоглу дал комментарий по поводу состояния нападающего Хын Мин Сона. По словам тренера, южнокорейский футболист вряд ли сыграет в воскресенье против «Брайтона».
«Сонни вряд ли сыграет. Он усердно работает, но на данном этапе для его возвращения может оказаться слишком рано», - сказал Постекоглу на пресс-конференции.
Постекоглу дал понять, что Сон вряд ли отправится в расположение национальной сборной Южной Кореи.
«Поедет ли Сон в сборную? Национальные сборные следят за игроками, мы предоставили им всю медицинскую информацию. В Южной Корее понимают ситуацию», - сказал тренер.
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