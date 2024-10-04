Слот высказался о конкуренции нападающих «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал комментарий по поводу конкуренции в нападении между Дарвином Нуньесом и Диогу Жотой.

«Думаю, это вызов. Мы как команда должны находить способы получать лучшее от каждого футболиста. Мы стараемся найти разные варианты позиционирования Дарвина и Диогу. Это то, что должен делать каждый тренер.

Когда у Нуньеса есть моменты, он может забить. Но иногда мы не можем вывести его на позицию, откуда он может забить. В матче с «Болоньей» даже у Жоты не было много шансов. Нам нужно обратить на это внимание, чтобы выводить нападающих туда, откуда они забивали бы», - сказал Слот журналистам.