Слот высказался о раннем матче субботы: «Часть работы в топ-клубе»

Наставник «Ливерпуля» Арне Слот дал комментарий по поводу предстоящего матча Премьер-лиги против «Кристал Пэлас».

«Кристал Пэлас» уже показал, что они способны сильно играть против больших команд. В матчах с «Манчестер Юнайтед» и «Челси» они добивались положительного результата. Для нас это будет важная и сложная игра. После матча Лиги чемпионов мы начнём играть в субботу в 12:30 против команды, у которой была целая неделя на подготовку. Но это часть работы в топ-клубе, и мы должны быть готовы.

Сейчас я не смотрю на отрывы в турнирной таблице. Одно очко, два очка, три очка... На таблицу лучше смотреть после тура, а сейчас лучше подумать о том, как мы будем играть», - сказал Слот на пресс-конференции.