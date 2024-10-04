Слот дал стандартный «скучный ответ» по Салаху, Тренту и ван Дейку

Рулевой «Ливерпуля» Арне Слот на пятничной пресс-конференции в очередной раз получил вопрос о ситуации Мохамеда Салаха, Трента Александер-Арнольда и Виргила ван Дейка. Как известно, действующие контракты этих игроков рассчитаны до середины 2025 года.

«Я дам такой же скучный ответ, что и всегда. Я бы понял, если бы вы задавали этот вопрос раз в две недели. Но вы снова спросите об этом через два-три дня. И ответ будет таким же скучным», - сказал Слот.

Ранее Слот неоднократно отвечал на вопрос о Салахе, Тренте и ван Дейке шаблонными для таких ситуаций фразами. Тренер говорил, что рад иметь в составе этих игроков, а там посмотрим.