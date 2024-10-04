Слот высказался о состоянии Кьезы

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал комментарий по поводу состояния атакующего полузащитника Федерико Кьезы, пропустившего матча Лиги чемпионов против «Болоньи».
«Нужно подождать и посмотреть, он не тренировался в последние два дня. Сегодня он проверит, может ли тренироваться. Если он будет тренироваться, то мне нужно будет принять решение. Я могу выбрать только 20 человек. В общем, сначала мы увидим, может ли он тренироваться. Если сможет, то будем решать по поводу участия в матче», - сказал Слот на пресс-конференции.
В субботу, 5 октября, «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Кристал Пэлас».
Каламбур какой-то)